Index Bilgisayar

Yüzde 26’lık büyüme

Bilişim teknolojileri şirketlerinden Index Grup CEO’su Erol Bilecik, 2014’ün ilk çeyrek sonuçlarıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Gelir tablosuna göre, Index Bilgisayar’ın ilk üç aylık vergi sonrası konsolide net karı 6 milyon TL oldu. Net satışlar ise, bir önceki yıla oranla yüzde 26’lık bir artışla 495 milyon TL olarak kaydedildi. Satışlardan elde edilen kâr ise, geçen yılın aynı döneminde 3.7 milyon TL iken, 2014’ün ilk çeyreğinde yüzde 62 artışla 6 milyon TL’ye ulaştı.”