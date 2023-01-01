Index Grup 25. yılında yüzde 32 büyüdü

2023’te teknoloji kulvarında Avrupa’nın ilk beş büyük grubu içinde olmayı hedefleyen Index Grup, 2015 için büyüme hedefini yüzde 22 artışla 3.3 milyar TL’ye çıkardı.

Index Grup CEO’su Erol Bilecik, 2015’te yatırımlarını 3 ana başlıkta yürütmeyi planladıklarını açıkladı. Bilecik, lojistik sektöründeki yatırımlarına devam edeceklerini, aynı zamanda mobil ürün ve teknolojilere yönelik odaklarını genişleteceklerini, ‘value added’ dedikleri katmadeğer yaratacak alanlara odaklanmayı artıracaklarını kaydetti.