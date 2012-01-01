Index Grup’un hedefleri

Bünyesinde İndeks Bilgisayar, Datagate Bilgisayar, Despec Bilgisayar, Netex, Neotech, Artım Bilişim ve Teklos’u bulunduran Index Grup’un 2012 yılı performansını ve önümüzdeki dönem hedeflerini Grup CEO’su Erol Bilecik açıkladı. 2013 için büyüme hedefini yüzde 18 olarak açıklayan Bilecik, Teklos’un gayrimenkul projesinin hayata geçirilmesiyle grup 75 milyon dolar gelir elde etmeyi planlıyor.





Grup ayrıca İndeks Bilgisayar’ın hisselerinin yüzde 20’sini Avrupa’da önemli teknoloji yatırımları olan MCI’a satarak iş modellerini yeni yatırım alanlarına taşıdı. Bu sayede Doğu Avrupa’nın en büyük BT ürünleri distribütörlerinden ABC Data ile stratejik ortaklıklarına bir yenisini ekleyerek Balkanlar’da, Türki Cumhuriyetlerde ve MEA bölgesinde de varlığını hissettirecek.