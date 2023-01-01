ING Bank: 45 bin KOBİ paydos etmiyor

KOBİ’ler için vadesiz hesabın tanımını değiştirerek firmaların nakit akışını yöneten yepyeni bir likidite yönetim hesabı sunan ING Bank, ‘ING Paydos Yok Hesap’ ile 50 bine yakın hesap sayısına ve toplam 170 milyon TL’yi bulan mevduat hacmine ulaştı.





KOBİ’ler için vadesiz hesabın tanımını değiştirerek firmaların nakit akışını yöneten yepyeni bir likidite yönetim hesabı sunan ING Bank, ‘ING Paydos Yok Hesap’ ile 50 bine yakın hesap sayısına ve toplam 170 milyon TL’yi bulan mevduat hacmine ulaştı. ING Bank KOBİ ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı İhsan Çakır: “ING Paydos Yok Hesap’ın gecelik rekabetçi faiz sunması, çeşitli kalemlerde masraf muafiyeti sağlaması ve hesabın talimata gerek kalmadan otomatik çalışması gibi öne çıkan özellikleri ile çok beğenildiğini” açıkladı.

