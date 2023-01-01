ING Bank ve KOBİ’ler içiçeleşiyor

ING Bank işbirliği protokollerine bir yenisini ekledi.





Dış ticaretin ana bankası olmayı ve KOBİ’leri desteklemeyi hedefleyen ING Bank işbirliği protokollerine bir yenisini ekleyerek Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (TMHGF) ile protokol imzaladı. ING Bank, protokolle, federasyona bağlı derneklerin üyelerinin finansmana erişimine yardımcı olurken, bankacılık hizmetlerinden de avantajlı koşullarda faydalanabilmelerini sağlıyor. ING Bank Genel Müdür Yardımcısı İhsan Çakır, “KOBİ’lerin ihtiyaçlarını; şeffaflık, esneklik, basitlik, rekabetçi faiz oranları ve masrafsızlıkla karşılıyoruz” diye konuştu.