ING Bank’ın Anadolu Bursiyerleri

ING Bank, Koç Üniversitesi’nin kaliteli eğitime erişimi desteklemek için başlattığı Anadolu Bursiyerleri Programı’na olan katkısını 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde de sürdürüyor.





Anadolu Bursiyerleri Programı, bağışçı kişi ve kuruluşların desteğiyle ülke genelinde başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere erişerek onları donanımlı eğitim imkanlarıyla buluşturmayı amaçlıyor. ING Bank, seçilen üç öğrencinin beş yıllık üniversite dönemi boyunca tüm eğitim ve yaşam masraflarını üstleniyor.