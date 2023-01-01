ING Bank’tan Kahramanmaraş’a yatırım

ING Bank Kahramanmaraş Operasyon Merkezi, Kahramanmaraş’ın teknoloji ve sürdürülebilirlik simgelerinden biri olacak.





Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan yaklaşık 4500 m2 inşaat alanlı proje, “Operasyon” ve “Çağrı Merkezi” olmak üzere iki bölüm halinde inşa edilecek ve yaklaşık 500 kişiye iş sağlayacak. HAS Mimarlık’ın tasarladığı proje iki bloktan oluşuyor. Çalışma Bloğu olarak da isimlendirilen A Bloğu, iki katlı ve toplamda 2400 m2 olarak inşa edilecek. Bu bölümde Veri Merkezi, Çağrı Merkezi ve Operasyon Merkezi ile toplantı odaları bulunuyor. ING Bank Kahramanmaraş Operasyon Merkezi’nde, Giriş Bloğu olarak yapılan saydam ve iddialı B Bloğu’nda ise yemekhane, dinlenme ve eğlenme alanları ile spor merkezinin yanısıra binanın idari bölümleri 3 kata da yayılıyor.