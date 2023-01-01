ING Bank’tan otomobil sektörüne...

Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Yılmaz, uygulamaya ...





ING Bank Nakit Yönetimi, otomobil bayileri ve alım satımı ile uğraşan işletmelere özel İkinci El Stok Finansmanı uygulamasını hayata geçirdi. İkinci El Stok Finansmanı kapsamında ilgili firmalar müşterilerinden aldıkları ikinci el araçların finansmanını hızlı, kolay ve uygun fiyatlarla, binek ve hafif ticari araçlarda kasko değerinin yüzde 75'ine kadar 30-60-90 gün vade seçeneği ile ING Bank’tan karşılayabiliyor olacaklar. ING Bank Nakit Yönetimi ve Ticaret Finansmanı Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Yılmaz, uygulamaya ilişkin verdiği bilgide, “2. otomotiv bayilerinin işletme sermayesi ihtiyaçlarına en uygun çözümü sağladık” dedi.