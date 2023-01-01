ING Bank’tan teknolojik yatırıma destek

Teknoloji yatırımı yaparak işini büyütmek isteyen firmalara finansman imkânı sağlıyor.





ING Bank, Xerox işbirliği; teknoloji yatırımı yaparak işini büyütmek isteyen firmalara finansman imkânı sağlıyor. Firmalar Xerox’tan alacakları ekipman ve destek hizmetleri için ING Bank’tan finansmana ulaşabilecekler. Her ölçekten firma, Xerox’tan satın alacakları yazıcı, dijital baskı ekipmanları, yazılım ve destek hizmetleri için finansmanı 60 aya varan vadelerde, ING Bank’tan sağlayacak.