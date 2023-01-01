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İnoksan’a ödül

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Varlık...



Endüstriyel mutfak sektörünün lideri İnoksan tarafından tam donanımlı bir mutfak kurulan ‘Geleceğim Parlak Kariyerim Mutfak Tır’ı, gençlerin mesleği ve gastronomiyi tanımaları için tüm detaylara sahip gezici bir eğitim kurumu olarak donatıldı. Ve bu ilginç proje Bursa Halkla İlişkiler Derneği tarafından ödüllendirildi. Sponsorluk İletişimi Kategorisi’nde ödüle layık görülen İnoksan’ın ödülünü Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Varlık aldı.

 

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