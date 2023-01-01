İnovasyon devi 3M Çorlu'da

65 ülkede faaliyet gösteren 110 yıllık inovasyon devi 3M, Çorlu Avrupa Serbest Bölge'de inşası başlayacak ve dünyadaki sayılı merkezlerinden biri olacak yatırımının temelini attı.





65 ülkede faaliyet gösteren 110 yıllık inovasyon devi 3M, Çorlu Avrupa Serbest Bölge'de inşası başlayacak ve dünyadaki sayılı merkezlerinden biri olacak yatırımının temelini attı. 3M Türkiye Genel Müdürü Andrei Holban, "Bugün 400'den fazla çalışanımız ve son iki yıldır Türkiye'nin en büyük 1000 ihracatçısı arasına sokan 170 milyon dolarlık ciromuzla büyük bir gelişim yaşadık. Türkiye'deki milyonlarca müşterimizin yanısıra dünyanın 35 ülkesine ihracat yapıyoruz" dedi.