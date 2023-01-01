Intel: ‘Gelecekte Eğitim’

Yeni bir işbirliğine imza attı

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Intel; öğretmenlerin gelişimlerini desteklemek, yeni ilgi alanları yaratarak öğrenci ve velilerin sosyal ve bilimsel gelişimlerine katkıda bulunmak, yaşam boyu eğitimi yaygınlaştırmak amacıyla yeni bir işbirliğine imza attı. Intel Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Yalım Eriştiren proje hakkında şöyle konuştu: “İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’yle yaptığımız işbirliği, bizim için ayrı bir önem taşıyor. Türkiye’nin en büyük potansiyeli olan gençlerin, girişimci ruhunu teknolojiyle besleyecek her türlü projeye destek vermeye devam edeceğiz.”