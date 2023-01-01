Intel teknolojiyi incelterek güçlendiriyor!

Intel, yeni sektör lideri 14 nanometre üretim süreci ile üretilecek ilk işlemci olan “Intel® Core™ M”in mikromimarisinin detaylarını açıkladı.

Yeni işlemci ve 14 nm üretim süreci; altyapıdan bulut bilişime, Nesnelerin İnterneti’nden kişisel ve mobil bilişime kadar kullanıcıların geniş yelpazede bilişim ihtiyaçları için yüksek performans ve düşük enerji tüketimi özellikleri sağlıyor. Intel’in yeni işlemcisi ile yeni üretim süreci birlikte daha sessiz çalışan, daha ince ve yenilikçi yeni ürünlerin tasarlanmasına ve sunulmasına olanak tanıyor.