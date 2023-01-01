İnternette, sokakta, alışverişte tek kart dönemi başlıyor

Hem sokakta hem de internette özgürce...

PayPal Türkiye Ülke Direktörü Kıvanç Onan açıkladı: PayPal’ın TEB, MasterCard ve İninal işbirliğiyle geliştirdiği PayPal Nakit Kart ile tüketiciler hem sokakta hem de internette özgürce alışveriş yapabilecek. Migros, TeknoSA ve PTT’lerden, veya www.paypal.com/nakit websitesinden temin edilebilen PayPal Nakit Kartlar, online hizmetleri ve ATM’den nakit çekme özelliği ile de en kapsamlı ön ödemeli kart ürünü olarak fark yaratıyor.