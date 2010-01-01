Intertech'e iki büyük ödül:

Intertech'in Microsoft Türkiye Country partner olarak seçilmesini sağladı.





2011 yılında Intertech Entegre Bankacılık Platformu'nun başarılı bir şekilde devreye alınması, Microsoft'un yaklaşık 12.000 adet iş ortağı arasından Intertech’in Microsoft Türkiye Country partner olarak seçilmesini sağladı. Öte yandan dünya çapında binlerce aday şirketten sadece üçünün layık görüldüğü HP & Microsoft Frontline Partner ödülünü de Türkiye'den Intertech kazandı. Intertech, 2010 yılında da bilişim dünyasının Oscar ödülü olarak bilinen “Computer World Honors” ödülüne layık görülmüştü. Intertech Genel Müdürü Ömer Uyar şunları söyledi: “HP & Microsoft Frontline Partner ödülünde ‘Virtualization&Management’ kategorisinde bize bu ödülü kazandıran, DenizBank'ta gerçekleştirdiğimiz ‘Private Cloud’ projesi oldu. Microsoft ve HP çözümlerinin başarılı bir şekilde bir arada kullanılması ile hayata geçirilen bu sanallaştırma projesi sayesinde DenizBank yaklaşık 12 milyon dolarlık tasarruf sağladı.”