İş Bankası’ndan 2014’te 3.4 milyar TL net kar

Türkiye İş Bankası’nın 2014’te, aktif büyüklüğü yüzde 13 artışla 237.8 milyar TL’ye yükselirken özkaynak büyüklüğü 29.3 milyar TL, net karı 2014 yılsonu itibarıyla 3.4 milyar TL oldu.

İş Bankası’nın aktif büyümesine en büyük katkıyı, 2014’te yüzde 15.2 artışla 156 milyar TL seviyesine ulaşan krediler sağladı. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “İş Bankası 90. yılında da yaygın hizmet ağıyla Türkiye’nin her noktasına erişmiş, her ölçekteki müşterilerine sağladığı finansman imkanlarıyla ekonomik büyümeye ve istihdama katkısını güçlü bir şekilde ortaya koymuştur” dedi.