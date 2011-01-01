İş Bankası'ndan

Irak ve Gürcistan’da ‘Bankamatik’ dönemi

Türkiye İş Bankası, Irak’ta ve Gürcistan’da uluslararası geçerliliğe sahip banka kartı çıkaran ilk Türk bankası oldu. Irak ve Gürcistan’daki kart kullanıcıları, Bankamatik Kartı ile nakit taşımadan ödeme yapabiliyor, POS cihazları ve internet üzerinden hızlı, kolay, güvenli alışveriş yapabiliyor. İş Bankası, Şubat 2011’de Irak Erbil’de, Mart 2014’te Irak Bağdat’ta, Temmuz 2012’de Gürcistan Batum’da şube açarak sınır ötesi bankacılık faaliyetlerine başlamıştı.