İş Bankası’ndan “İş’le Buluşmalar”

Türkiye İş Bankası’nın, KOBİ’lere bilgi ve danışmanlık desteği sağlamak amacıyla düzenlediği İş’le Buluşmalar toplantısının 35’inci durağı Samsun oldu.

“Ticaretteki Değişim Rüzgârlarına Samsun’dan Bakış” konulu toplantının açılışında İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Türk bankalarının güçlü özkaynaklara dayanarak, sağlıklı büyüme stratejileri izleyerek iyi bir sınav verdiğini söyledi. Adnan Bali, “Bu dengeleri de fazla zorlamamalıyız, bozmamalıyız. Çünkü finans sektörünün istikrarı, güçlü özkaynak yapısının sürdürülmesi reel sektör için de lazım” diye konuştu.