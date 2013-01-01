İş Bankası’ndan reel sektöre kaynak

İş Bankası ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), farklı amaçlara yönelik olarak 2013, 2014 ve 2015 yılları içerisinde sağlanması planlanan 150 milyon avro tutarındaki kaynağa ilişkin bir mutabakat belgesi imzaladı.





İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “Krediler kadın girişimcilere ait KOBİ’lerin finansmanında, Türkiye Tarım İşletmeciliği KOBİ Finansman Programı (TurAFF) kapsamındaki tarım kredilerinin finansmanında ve Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı (TurSEFF) kapsamında enerjinin etkin ve verimli kullanımı ile yenilenebilir enerji alanlarındaki faaliyetlerinin finansmanında kullanılacak” dedi.