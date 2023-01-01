İş Bankası’ndan yılın ilk yarısında 1 milyar 645 milyon TL net kar

Yılın ilk altı ayında Türkiye İş Bankası’nın net dönem karı 1 milyar 645 milyon TL oldu. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali yılın alınan sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

“İstikrarlı bir şekilde büyüyen İş Bankası, 25.9 milyar TL’ye ulaşan özkaynak büyüklüğü ile özel bankalar arasındaki liderliğini pekiştirmiştir. 2014 yılının ilk altı ayında yüzde 3.0 oranında büyüyen ve yüzde 72’sini ticari kredilerin oluşturduğu 139.3 milyar TL tutarındaki nakdi kredi portföyü ile 40.5 milyar TL tutarındaki gayri nakdi kredileri dikkate alındığında, toplam kredi hacmi 180 milyar TL’ye ulaşan İş Bankası, ülke ekonomisine en büyük kredi desteğini sağlayan banka konumundadır.”