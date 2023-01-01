İş Bankası’ndan yine bir ilk

Türkiye İş Bankası, internet şubesinde tek kullanımlık şifre tuşlamadan güvenli giriş dönemi başlattı.





Türkiye’de ilk kez İş Bankası tarafından kullanıma sunulan donanım bazlı kimlik doğrulama mekanizması ile internet şubesine güvenli ve daha kolay giriş yapma imkânı sağlanıyor. Bankanın yeni güvenlik uygulamasında; tek kullanımlık şifre Intel işlemcisi üzerinden işletim sisteminden bağımsız olarak üretiliyor. Böylece üretilen şifre, işlemci çipi üzerinde korunuyor ve kötü amaçlı yazılımlar aracılığıyla ele geçirilemiyor.