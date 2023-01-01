İş Bankası’nın ‘İş’le Buluşmalar’ı

Türkiye İş Bankası’nın, KOBİ’lere bilgi ve danışmanlık desteği sağlamak amacıyla düzenlediği İş’le Buluşmalar Toplantısı’nın 36’ıncı durağı Elazığ oldu. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, toplantıda şunları dile getirdi:

“Türkiye’nin kısa dönemli cari risklerini doğru bir şekilde yönetmeye çalışırken diğer taraftan büyümeyle cari açık arasındaki çelişkiyi çözebilecek orta ve uzun vadeli reform ve tedbirlere yönelmesi gerektiğini belirten Adnan Bali, “Teknoloji ve inovasyonla imalat sanayi başta olmak üzere üretimi, katmadeğeri, verimliliği artırmamız; finansta da dış kaynak bağlılığını azaltmak üzere son yıllarda hızlı bir şekilde düşmüş olan iç tasarruf hadlerini artıracak tedbirler almamız gerekiyor.”