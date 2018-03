İş Yatırım en iyisi

Euromoney’den geçtiğimiz yıllarda “En İyi Aracı Kurum” (Best Equity House) ve “En İyi Birleşme & Devralma Danışmanı” (Best Merger & Acquisition House) ve “En İyi Yatırım Bankası” (Best Investment Bank) ödüllerini alan İş Yatırım bu yıl da “En İyi Yatırım Bankası” (Best Investment Bank) ödülüne layık görüldü.





İş Yatırım Genel Müdürü Erdal Aral, “Yatırım bankacılığının her alanında faaliyet gösteren Kurumumuz, sunduğu yeni ürün ve hizmetlerle sektördeki öncülüğünü devam ettiriyor” dedi.