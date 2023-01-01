İş Yatırım ‘Piyasa Yapıcı’ oldu

İş Yatırım Menkul Değerler Şubat itibarıyla Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) Endeks Opsiyon Sözleşmeleri’nde piyasa yapıcısı olarak faaliyet göstermeye başladı.

İş Yatırım, VİOP’ta gelir paylaşımı modelini esas alan piyasa yapıcılık modelinde piyasa yapıcılığa devam ederek, Endeks Opsiyon sözleşmelerindeki ilk piyasa yapıcı oldu. İş Yatırım Hazine ve Portföy Yönetimi Müdürü Yasin Demir , “İş Yatırım Pay Vadeli İşlem Sözleşmeleri’nde piyasa yapıcısı olduktan sonra likiditede bir artış gerçekleşti. Artışı Endeks Opsiyon Sözleşmeleri’nde de sağlamayı hedefliyoruz. Piyasa yapıcılık mekanizması ile yatırımcılara daha sağlıklı yatırım ortamı sağlıyoruz” dedi.