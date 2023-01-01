Işık Sigorta’ya GlassHouse’tan yedekleme ortamı

GlassHouse Türkiye’nin desteğiyle yenilemeye karar verdi.

Teyp teknolojisinin kullanıldığı varolan sistemin en kısa sürede yenilenmesini öncelikli hedef olarak belirleyen Işık Sigorta BT ekibi, bu konuda gerekli araştırmaları yaparak yedekleme altyapısını GlassHouse Türkiye’nin desteğiyle yenilemeye karar verdi. Bakım süresi dolan ürünlerle riskli bir ortamda saklanan ve hızla artan verilerin daha güvenli bir ortama taşınması için en güncel teknolojileri tercih eden Işık Sigorta, GlassHouse Türkiye danışmanlığında EMC’nin NetWorker, DataDomain ve SourceOne çözümlerini kullanarak yeni nesil tekilleştirme teknolojilerine geçiş yaptı.