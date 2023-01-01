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İşletmeler için Netsis 7.0

Netsis, geliştirdiği yeni ürünü Netsis 7.0 ile Orta Doğu - Doğu Avrupa ülkelerinde bölge liderliğini hedefliyor.



Netsis, geliştirdiği yeni ürünü Netsis 7.0 ile Orta Doğu - Doğu Avrupa ülkelerinde bölge liderliğini hedefliyor. Şirketlerde ayrı ayrı kullanılan kurumsal kaynak planlama (ERP), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), insan kaynakları yönetimi (İK) ve kurumdan kuruma (B2B) e-ticaret uygulamalarını tamamen bütünleşik hale getiren Netsis 7.0, böylelikle bu süreçlerin entegrasyonu için fazladan çaba gösterilmesine gerek bırakmıyor.

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