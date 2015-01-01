İşNet’in 15. yılı

İşNet’in 15. yılı birlikte kutlandı.

İş Bankası'nın bir iştiraki olarak kurulan ve kuruluşuyla birlikte internet servis sağlayıcılığı alanında önplana çıkan İşNet yönetici ve çalışanları, güçlü teknolojik altyapısı, genişleyen hizmet ve çözüm yelpazesiyle hızlı çözümler üreten yeni nesil alternatif telekom operatörü olarak güvenilir adımlarla yoluna devam eden İşNet’in 15. yılını birlikte kutladı. İşNet Genel Müdürü Selim Selvi, “Gerek yaptığımız aralıksız yatırımlar, gerekse de ihtiyaçları karşılamak üzere sunduğumuz yenilikçi ürün ve hizmetlerle daima farkımızı göstermekteyiz” dedi.