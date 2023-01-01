İŞ’TE KOBİ ödül kazandı

43. Creativity Awards’ta "Apps, Business" kategorisinde "Silver Award" kazandı.





Türkiye İş Bankası’nın KOBİ’lere özel olarak hazırladığı İŞ’TE KOBİ web sitesi, SUNUMATİK uygulaması ile 43. Creativity Awards’ta "Apps, Business" kategorisinde "Silver Award" kazandı. İletişim dünyasındaki üst düzey tasarımları ödüllendiren yarışmalardan biri olan Creativity Awards ile İŞ’TE KOBİ web sitesi 30. uluslararası ödülünü aldı. ABD ve dünya genelinde 23 ülkeden 500’ün üzerinden katılımcının başvurduğu yarışmada, Türkiye’den ödül alan tek internet sitesi İŞ’TE KOBİ oldu.