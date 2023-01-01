İTÜ ARITeknokent’in sosyal sorumluluk projesi

Türkiye’nin en üretken teknokent yapılanmalarının başında gelen İTÜ ARITeknokent’in sosyal sorumluluk projesi İTÜ Çekirdek’in 2. senesinde sonuçlar açıklandı.

Toplam 13 ekibin yarıştığı finalde kazanan KarıncaLAB olurken, Yarışmada Tesla, BioGuy ve Saffar sırasıyla 2., 3.’lük ve 4.’lüğe layık görüldü. Dereceye giren bu 4 grubun yanı sıra, fikirleri ticarileştirilmeye uygun bulunan 3 ekip; Go Energy, Autonomy ve Acrome, ARITeknokent Türk Telekom Kuluçka Ofisi'nde 1 yıl süre ile ücretsiz ofis imkânından yararlanacak.