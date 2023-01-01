Jantsa dünya devi oldu!

1977 yılında Aydın’da kurulan Jantsa, 34 yılda 5 kıtaya yayılan bir başarı öyküsü oldu; 80 ülkede 250 bayi kurmakla yetinmedi, 36 milyonluk yatırımla dünyanın en büyük jant fabrikasını Aydın’da inşa ediyor.





Şirketin İtalyan CLN Group ile ortaklığı var ve yeni iştiraki JMW ile birlikte İMKB’ye kote şirketlerden biri. Yılda 2 milyon binek, 1 milyon da ağır vasıta jantı üretmeye hazırlanıyor. Jantsa Genel Müdürü Ercan Çerçioğlu, JMW’nin bu yıl içinde 100 kişilik istihdama ulaşacağını ve 2013 yılında 500 bin adet otomobil jant satışı gerçekleştirmesini amaçladıklarını ifade etti. Çerçioğlu, “Hedefimiz dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerine kapasitenin yüzde 50’sini ihraç etmek”tir diyor.