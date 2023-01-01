Japon devi Mizuho

Japon devi Mizuho Türkiye’de Akbank’ı seçti





Akbank ve Japon Mizuho Corporate Bank, iki ülke arasındaki ticaret ve ortak projelerin, birleşme ve satınalmaların finansmanı ile bankacılık hizmetlerinin sunulması alanlarında işbirliği için anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında, Akbank ve Mizuho Corporate Bank Türkiye’ye yatırım yapan, Türkiye’de faaliyet gösteren ve Türk şirketleriyle ticari faaliyet içinde bulunan Japon şirketlerine bankacılık hizmetleri ile destek sağlayacak. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Global ekonomideki çalkantıya rağmen Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımlar artış trendi gösteriyor” dedi.