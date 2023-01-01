Kaspersky Lab 2045 tahminlerini açıkladı

Kaspersky Lab uzmanları, 30 yıl sonra 2045 yılının yeni dijital gerçekliğinde bilgi teknolojisinin hayatlarımızı nasıl geliştirmiş, değiştirmiş olabileceğini öngördü.

Kaspersky Lab Baş Güvenlik Uzmanı Alexander Gostev, konfor, güvenlik ve refahı geliştirmek için şimdiden çalışmaya başlamak gerektiğini söyledi. Tahminlere göre; dünya nüfusu milyarca insan ve milyarca robotton oluşacak. Robotlar her yerde olacak, ağır ve rutin işler onlar da olacak. Mekanik insanlar, elektronik olarak kontrol edilen yapay organlar olacak. Akıllı evlerle konforlar artık otomatize olacak. Hiper zeka çağı başlıyor. 3D baskı çok hızlı ve ucuz olacak. Bilgisayarlar tarihe karışıyor, onları artık sadece müzelerde görebileceğiz. Teknofobi (Teknoloji Korkusu) hortlayabilir, teknolojik gelişime muhalefet oluşabilir.