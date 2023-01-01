Kaspersky Lab’den Yeni Mobil Uygulama: Kaspersky QR Scanner

Kaspersky Lab yeni mobil uygulaması Kaspersky QR Scanner’ı tanıttı.

Program Google Android ve Apple iOS ile uyumlu ve sadece QR kodlarından gelen bilgileri okuyor, aynı zamanda kullanıcıları barındırdıkları tehlikeli bağlantılar konusunda da uyarıyor. Kaspersky Lab, tehditlere karşı başarılı bir şekilde mücadele verdiği kanıtlanmış bir geçmişe ve internet üzerinde yakın zamanda görülmeye başlayan tehlikeli siteleri tanımlamak için kapsamlı bir zararlı bağlantı veritabanı ve verimli teknolojilere sahip. Kaspersky Lab teknolojisinin başardığı en önemli şey riski algılamak ve kullanıcıları etkili bir şekilde korumak.