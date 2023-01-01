Kendi cihazını getir!

Treo Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Evren Ballı HP’nin yeni çözümü “HP IMC Smart Connect w/WLAN Manager Virtual Appliance Edition”ı tanıttı.





Çözüm şu: Çalışanlar işyerlerinde sadece şirketlerinin kendilerine sağladıkları lokal cihazları değil de kendilerine ait mobil cihazları da iş sürekliliği için kullanabilecek. Şirketler sadece kendi networklerinde yer alan cihazların web güvenliğini sağlamak dışında, dışardan gelen birçok mobil cihazın güvenliğini de sağlayacak. Dışardan gelen mobil cihazların stratejik şirket verilerine erişimi ve bu verileri paylaşımı da engellenecek.