Kliksa, e-ticaret sektörünün yörüngesini değiştirecek

Sabancı Topluluğu’nun online alışveriş platformu Kliksa; 2014 sonuçlarını, 2015 ve gelecek dönem planlarını basın toplantısında paylaştı.

Sabancı Holding Perakende ve Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer, Kliksa’nın bir atılım yılı olarak geçirdiği 2014’ten sonra 2015’in e-ticaret sektörünün yörüngesini değiştirme yılı olacağını söyledi. Sabancı Topluluğu’nun diğer sektörlerdeki gibi online alışverişte de lider olacağını vurgulayan Haluk Dinçer, “Sabancı Topluluğu’nun perakendedeki gücüyle e-ticaret sektöründe liderliğe ilerliyoruz. Kliksa olarak, doğru adımlarla ve ‘Sağlıklı Büyüme’ hedefiyle sektörü de büyütmeyi amaçlıyoruz” dedi. Kliksa Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan gelecek 5 yılda 240 milyon TL yatırım yapmayı hedeflediklerini açıkladı.