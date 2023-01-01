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KOBİ’ler, İletişim Sistemlerinden Daha Fazla Avantaj Sağlayacak

KOBİ’ler, İletişim Sistemlerinden Daha Fazla Avantaj Sağlayacak



İnternet tabanlı ses, video telefon sistemleri ve video görüntü çözümleri alanında dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer alan Grandstream Networks, yeni santral uygulaması UCM6100 serisini pazara sundu. Empatiq İletişim Teknolojileri tarafından Türkiye pazarına sunulan uygulama, üst seviyedeki santral sistemlerinin sunduğu tüm özelliklerden, küçük ve orta ölçekli işletmelerin de faydalanmasını sağlıyor.

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