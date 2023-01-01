KOBİ'lere kampanya sihirbazı

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Turkcell Superonline’ın Genel Müdürü Murat Erkan, Akıllı Şehir konseptinin ...





Türkiye’nin “uluslararası akıllı şehirler” arenasında yer alacak şehirlere sahip olmasını sağlayacak fiber optik altyapıyı oluşturmak üzere çalışan Turkcell Superonline’ın Genel Müdürü Murat Erkan, Akıllı Şehir konseptinin dünyadaki en başarılı uygulamalarından biri olan Amsterdam’ı ziyaret ederek, Amsterdam Smart City projesinin yöneticileriyle görüştü. Erkan bu dönüşümü Türkiye’ye taşımakta kararlı olduklarını belirterek “Hedefimiz ‘dijital şehirler’ dönüşümüne öncülük etmektir” dedi. Turkcell Superonline sağladığı son teknoloji fiber optik altyapı ile belediyelerin herhangi bir altyapı harcaması yapmadan akıllı şehirler oluşturmasına imkan yaratıyor.