Koç Holding, en büyük organik yatırım dönemini tamamladı

Koç Holding’in, 2014’te toplam konsolide satış gelirleri 68.6 milyar TL, ana ortaklığa ait net dönem karı ise 2.7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Koç Holding’in 2014 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Turgay Durak, “2014’te tarihimizin en büyük organik yatırım dönemini tamamladık. 2015’te yatırımlarımızın meyvesini alırken yeni yatırım projeleri geliştirmeyi de sürdüreceğiz. Ülkemiz için var gücümüzle çalışırken yurtdışında büyüme hedefine yönelik çalışmalara, yeni ürün, marka, Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji yatırımlarına topyekün devam edeceğiz” dedi.