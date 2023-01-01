Koç Holding

50’inci Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi

Koç Holding’in 50. Olağan Genel Kurul’u 2 Nisan Çarşamba günü gerçekleşti. Genel Kurul’un açılış konuşmasını yapan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, Koç Topluluğu’nun 88 yıldır başarılı ve öncü çizgisini sürdürdüğünü belirterek, “Geçmişimizden aldığımız güç ile tüm iş ortaklarımızla birlikte yarınımızı inşa ediyor; uzun soluklu hedeflerimize, yatırımlarımıza ve istihdam yaratmaya devam ediyoruz. Tarihimizin en büyük organik yatırım döneminden geçerken, ülkemiz için çalışmaktan, değer yaratmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi. Koç Holding CEO’su Turgay Durak ise 2013’te yurt içi ve yurt dışındaki değişken makroekonomik konjonktüre rağmen büyüme odaklı büyük çaplı yatırımları planladıkları, toplam 6.4 milyar TL rekor kombine yatırım gerçekleştirdiklerini anlattı.