Koç Holding ve UniCredit ortaklığı

Koç Holding ve UniCredit, Koç Finansal Hizmetler'deki (KFH) ortaklıklarının 10. yaşını kutladılar.





Koç Holding ve UniCredit, Koç Finansal Hizmetler'deki (KFH) ortaklıklarının 10. yaşını kutladılar. Toplantıda Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, UniCredit CEO'su Federico Ghizzoni, Yapı Kredi CEO'su Faik Açıkalın ile holding ve banka üst düzey yöneticileri hazır bulundu. Mustafa V. Koç, "Finansal süpermarket konumundaki iştiraklerimizle hızlı bir atılım yaptık ve ülkemizin en iyi finansal hizmetini sunacak sinerjiyi yakaladık" dedi.