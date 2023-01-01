Koç Holding’in kariyer sitesi

Koç Holding’in kariyer sitesi kockariyer.com yenilendi. İş hayatının işleyişine ve bireysel gelişime yönelik ücretsiz ve sertifikalı online eğitim fırsatı sunulan sitede, Koç Holding ve Koç Topluluğu şirketleri hakkında da ayrıntılı bilgiler ile iş ve staj fırsatları yeralıyor.

Uzaktan eğitim çözümleri sunan E-nocta ile işbirliğine giden Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü, kockariyer.com üzerinden iş hayatında kendini geliştirmek isteyenler için ilk aşamada 10 farklı eğitim sunuyor.