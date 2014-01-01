Koç Topluluğu Şirketleri’nden 563 patent başvurusu

Koç Topluluğu Şirketleri, 2014’te, 563 yeni patent başvurusu gerçekleştirdi.

Yüzde 40 artış kaydedilen patent başvurularında topluluk içerisinde ilk beş sırayı Arçelik, Ford Otosan, Otokar, Tofaş ve Türk Traktör aldı. Koç Holding CEO’su Turgay Durak, 2012’de yazılı hale getirdikleri Koç Holding Fikri Haklar Stratejisi’nin başarıyla uygulandığını, bunun sonuçlarından biri olarak da patent başvurusunda büyük bir artış kaydettiklerini anlattı: “Fikri Haklar stratejisi oluşturan, yayınlayan ve bu stratejiyi hayata geçirmek için bir program uygulayan ilk ve tek şirketler topluluğuyuz. Fikri Haklar Yönetim Programları’nın yaygınlaşmasına büyük önem veriyoruz.”