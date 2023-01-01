KoçSistem: Turquality’de birinci grupta

Bilgi teknolojileri şirketi KoçSistem, iki yıl önce girdiği Turquality programındaki akreditasyonunu, en üst seviye olan birinci gruba yükselterek tamamladı.





Turquality programı kapsamında desteklenen markalar, KoçSistem’den alacakları hizmetlerde, devletten yıllık tutar limiti bulunmaksızın yüzde 50 destek alabilecekler.

KoçSistem Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Can Barış Öztok, yurtdışı pazarlarda da öncü marka ve teknoloji hizmeti ihraç ederek küresel rekabette güçlü oyuncu olmayı amaçladıklarını belirtti.



