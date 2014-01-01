KoçSistem’den e-fatura hediye

Mükellefler için özel bir kampanya...

Gelir İdaresi Başkanlığı portali üzerinden 01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla başlayan e-fatura sürecinde mükellefler, 01 Nisan 2014 itibarıyla GİB’in portaline aylık sadece 500 fatura yükleyebilecekler. Bu nedenle aylık fatura sayısı 500’ü geçen mükelleflerin, ceza almamaları için süreçlerini, seçecekleri özel entegratör ile kısa sürede başlatmaları gerekiyor. Bu noktada KoçSistem devreye giriyor, mükellefler için özel bir kampanya yapıyor, şirketlere Mart ve Nisan aylarında kullanacakları e-faturaları hediye ediyor. Böylece yaşanacak olası veri kayıplarının önüne geçiyor.