Koleksiyon yeni projelerle büyüyor

Tasarım ve kalite odaklı geniş ürün gamını mimar, içmimar ve tasarımcılar ile ofis kullanımına ve hane halkına sunan Koleksiyon, yeni ofis mobilyası projeleriyle dikkat çekiyor.





Türkiye’de yer alan ofislerin Avrupa ve Amerika’da yer alan ofislerden daha modern bir yapıda olduğunu söyleyen Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Koray Malhan, “Türkiye’de genç nüfus ve gelişen ekonominin varlığı elbette modern ofislerin varlığını ve büyümesini daha hızlandırıyor. Türkiye’de sürekli yeni işler, yeni ofisler yapıldığı için birçok Avrupa-Amerika şehrine göre daha iyi ofisleri Türkiye’de görüyoruz” dedi.