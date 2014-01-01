Kosifler Oto satışlarını yüzde 15 arttırdı

Geçen yıl 5 bin adet Premium otomobil satarak, satışlarını yüzde 15 arttıran Kosifler Oto, 2014’te 555 milyon TL ciroya ulaştı, 5 ayrı yerde bulunan showroomlarıyla lüks otomobil pazarında yüzde 7 pay elde etti.

Kosifler Group iştiraklerinden olan Kosifler Oto Kiralama da 2014’te yüzde 100 büyüyerek 11 milyon Avro yatırım değerine ulaştı ve kurulduğu 2011’den bugüne yüzde 300 büyüdü. Kosifler Oto Yönetim Kurulu Üyesi Hilal Kosif, “Kosifler Group’un ana iş kolu olan otomotivin geleceğine inancımız tıpkı geçmişte olduğu gibi devam ediyor. 2014’te Samsun’u Karadeniz’in ilk BMW yetkili satıcısı ve servisi olarak ağımıza ekledik, sadece Samsun’a değil Karadeniz Bölgesi’ne de örnek olacağını düşündüğümüz yeni tesisimiz 2016’ının hemen ilk aylarında devreye girecek. İstanbul Kavacık’ta ki yatırımımız da 2016 yılı başlarında devrede olacak” dedi.