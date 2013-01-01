Kredilendirmede Akbank farkı

KOBİ ve kurumsal krediler...

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Bankanın 2013 yılı finansal sonuçlarını değerlendirdi. Buna göre 2013’te bankanın aktifleri 2012 yılına kıyasla yüzde 20’lik bir büyümeyle 195 milyar TL’yi geçti. Ayrıca aynı dönemde, nakdi ve gayrinakdi krediler yüzde 33’ün üzerinde bir artışla 148 milyar TL’ye yükseldi ve bunun içinde KOBİ ve kurumsal krediler 77 milyar TL olarak yeraldı. Banka’nın 2013 yılı konsolide net kârı 3 milyar 77 milyon TL oldu.