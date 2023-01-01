Kurum içi haberleşme güvenliği

Güvenlik olaylarının sayısı yüzde 25 oranında artış gösterdi.

PwC Global’in CIO ve CSO dergileriyle birlikte gerçekleştirdiği 2014 Küresel Bilgi Güvenliği Araştırması’na (The Global State of Information Security Survey) göre geçen 12 ay içinde saptanan güvenlik olaylarının sayısı yüzde 25 oranında artış gösterdi. SurGATE Labs CTO’su İsmail Yenigül şu bilgiyi verdi: “SurGATE Labs, SurGATE e-posta sunucu ile entegre, şirket içi anlık iletişim özelliği sağlayan bir ürün geliştirmiştir. Bu ürün sayesinde tüm şirket çalışanları kendi arasında güvenli bir şekilde haberleşme yapabilmektedir.”