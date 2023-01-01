“Kurumsal KOBİ Yöneticiliği” eğitimi
TEB “Kurumsal KOBİ Yöneticiliği” eğitim programına destek verdi.
KOBİ’lerin gelişimine katkı sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdüren Türk Ekonomi Bankası (TEB), Eskişehir Sanayi Odası ile Boğaziçi Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen ve 5 ay süren, 65 KOBİ’nin katıldığı “Kurumsal KOBİ Yöneticiliği” eğitim programına destek verdi. Eskişehir Sanayi Odası Meclis Salonu’nda düzenlenen törende başarılı bulunan katılımcılara “Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal KOBİ Yöneticisi Yeterlilik Sertifikası” verildi.