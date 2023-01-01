Kuveyt Türk’ten ‘sukuk’ ihracatı

Tek seferde satılan en yüksek tutarlı TL Sukuk (kira sertifikası) ihracını gerçekleştirdi.

Kuveyt Türk, portföyündeki finansal kiralama varlıkları, Hazine kira sertifikası ile emtia murabahasını birlikte kullanarak yerli yatırımcıya tek seferde satılan en yüksek tutarlı TL Sukuk (kira sertifikası) ihracını gerçekleştirdi. Sukuk ihracında görülen yüksek taleple ilgili Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Sözkonusu ihracı yerel piyasada ilk defa kullanılan bir yapı ile gerçekleştirdik. Türk Lirası cinsinden yapılan ihraçlarda ilk defa finansal kiralama varlıkları, Hazine Kira Sertifikası ile emtia murabahasını birlikte kullanarak bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirilmiş oldu” diye konuştu.